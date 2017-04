Er sei einer der Ideen-Geber für die Anschlagsziele gewesen, räumte der Angeklagte weiter ein. Und er bestätigte die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft, dass er für die Beschaffung der verbotenen Böller in Tschechien und den Bau der Sprengkörper verantwortlich gewesen ist. Er habe die Sprengsätze sowohl in Freital in zwei Asylbewerberunterkünften selbst gezündet, als auch am Auto eines Linkenpolitikers sowie an einem alternativen Wohnprojekt in Dresden. Eine Tötungsabsicht bestritt F.. Doch er blieb in der Begründung für die Angriffe vage. "Von der Antifa geht eine potenzielle Gefahr aus", sagte er.