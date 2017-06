Polizeibeamte sichern am 20.12.2016den Kiosk in Wiesbaden ab. Bildrechte: dpa

Im Prozess um tödliche Schüsse in einem Kiosk in Wiesbaden hat sich der Angeklagte vor dem Landgericht auf Erinnerungslücken berufen. "Es ist wie ein schlechter Albtraum, an den man sich kaum erinnern kann", sagte der 26-Jährige am Mittwoch zum Auftakt des Verfahrens. Die Kioskbesitzerin starb bei dem Überfall, ihr Ehemann und ihr Neffe - der Fußball-Profi Marc Wachs vom Zweitligaverein Dynamo Dresden - wurden schwer verletzt. Der Angeklagte steht wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor Gericht.

"Das war keine geplante Aktion"

Er sei vor der Tat total pleite gewesen und habe am Vorabend im betrunkenen Zustand über den Überfall nachgedacht, erklärte er im Prozess. Mit einem Revolver und einer Schreckschusswaffe in den Jackentaschen sei er dann zu dem Kiosk gegangen. "Das war aber keine geplante Aktion, mehr eine irre, konfuse Idee." Bei dem Überfall kurz vor Weihnachten war der 59 Jahre alten Kioskbesitzerin aus kurzer Distanz in den Kopf geschossen worden. Heiligabend war der Beschuldigte aufgrund von DNA-Spuren am Tatort verhaftet worden. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt. Der Angeklagte ist der Polizei bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz bekannt.

Marc Wachs lange Zeit verletzt

Profifußballer Marc Wachs ist inzwischen wieder in das Aufbautraining eingestiegen. Bildrechte: IMAGO Die Tat ereignete sich im Dezember 2016. Der Angeklagte soll gegen 8:30 Uhr vermummt mit einem Schal in den Kiosk gekommen sein und der Frau ohne Vorwarnung aus einer Entfernung von zehn bis 50 Zentimetern mit einem Revolver in den Kopf geschossen haben. Der Ehemann des Opfers habe eine Kugel in den Rücken bekommen, als er sich über seine tödlich getroffene und am Boden liegende Frau beugte. Wachs wurde in den Hals getroffen, wobei das Projektil nahe der Wirbelsäule feststeckte. Er musste notoperiert werden. Mittlerweile geht es ihm wieder besser. Ende Februar begann er wieder mit dem Aufbautraining.