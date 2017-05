"Wir kamen am Abend vorher aus dem Weihnachtsurlaub aus Polen zurück. Da habe ich die Öfen angeheizt", sagte der Angeklagte. Am nächsten Tag habe er den Kindern mittags Essen zubereitet. Für die Folgestunden machte der Meister für Elektro- und Gasinstallation Erinnerungslücken geltend. Allerdings räumte er ein, manchmal mit Hilfe von Propangas Holz in einem Kachelofen angezündet zu haben. Am Tag des Unglücks soll es aber bereits warm gewesen sein in dem Zimmer, in dem kurz nach 15 Uhr das Feuer ausbrach, berichtete der Sohn der Familie vor Gericht. Er befand sich zur Zeit der Verpuffung eine Etage höher und eilte den anderen Familienmitgliedern zur Hilfe.