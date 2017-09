Bei einer Demonstration der Pegida-Bewegung am 19. Oktober 2015 in Dresden hatte Akif Pirinçci vor mehr als 20.000 Zuhörern zur Flüchtlingspolitik gesprochen. Das Amtsgericht Dresden wirft dem Schriftsteller vor, bei seiner Rede gegen in Deutschland lebende Menschen muslimischen Glaubens und muslimische Flüchtlinge in einer Weise zum Hass aufgestachelt zu haben, die geeignet sei, den öffentlichen Frieden zu stören.



Er habe diese Menschen als "künftige Schlachter" Deutschlands und "bestellte Mörder" bezeichnet. Im Zusammenhang mit dem Thema Familiennachzug von Flüchtlingen habe der Angeklagte von einer "vorzüglichen Moslemmüllhalde" gesprochen, von der künftig bestimmt werde, dass die deutsche Bevölkerung in einer Müllhalde zu leben habe, erklärte das Amtsgericht Dresden weiter.