Landgericht Dresden Prozess um raubenden Rentner beginnt

Vier Raubüberfälle haben die Pirnaer im vergangenen Jahr in Atem gehalten. Ein Mann soll im Herbst und der Vorweihnachtszeit Modegeschäfte und einen Feinkostladen angegriffen haben. Am letzten Tag des Jahres konnte die Polizei dann Entwarnung geben: Der mutmaßliche Räuber wurde gefasst. Die Überraschung: Ein Rentner soll die Überfälle begangen haben.

Den letzten der vier Überfälle soll der Angeklagte zwei Tage vor Weihnachten in der Pirnaer Innenstadt verübt haben. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Schwerer Raub, Freiheitsberaubung, Betrug - das wirft die Staatsanwaltschaft dem 69-jährigen Friedhelm L. vor. Der Rentner soll zwischen Mitte August und Ende Dezember die Überfälle begangen haben - immer nach dem gleichen Prinzip: Kurz vor Ladenschluss waren die Verkäuferinnen in Pirnaer Geschäften mit Pistole und Messer bedroht worden. Sie mussten dem Täter das Geld aus der Kasse geben. In drei Fällen fesselte er die Verkäuferinnen mit Kabelbindern in den Hinterzimmern, bevor er flüchtete.