Am Amtsgericht Zwickau hat am Mittwoch der Prozess um die Verleumdung der Zwickauer Oberbürgermeisterin Pia Findeiß begonnen. Angeklagt sind drei Männer aus der Stadt im Alter von 41, 49 und 53 Jahren. Sie sollen laut Staatsanwaltschaft der Rathaus-Chefin unterstellt haben, in ihrem Haus zwei Terroristen zu beherbergen.

Die wegen übler Nachrede und Verleumdung von Personen des politischen Lebens beschuldigten Männer sind in Zwickau bereits mehrfach in Erscheinung getreten. In der Vergangenheit fielen sie durch das Stören öffentlicher Veranstaltungen auf, wie beispielsweise Auftritten von Kommunalpolitikern, Einwohnerversammlungen oder Stadtratssitzungen. Zwei der Angeklagten sind zudem bekannt wegen Filmens in der Öffentlichkeit. Dies führte letztlich dazu, dass im Zwickauer Rathaus ein Filmverbot für Stadtratssitzungen erlassen wurde.