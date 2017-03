Einen Streit mit der Mutter seiner vier Kinder räumt er ein. Eine solche Auseinandersetzung findet sich auch in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf lautet Mord aus niederen Beweggründen. Nach einem verbalen Schlagabtausch soll es zu einem Kampf gekommen sein, heißt es dort. Dabei soll der Angeklagte seine acht Jahre jüngere Frau auf eine Matratze geworfen und ihr Gesicht in ein Kissen gedrückt haben. Anlass der Tat war nach Erkenntnis der Staatsanwaltschaft, dass sich die Frau von ihrem Mann trennen und sich nicht mehr seinen Moralvorstellungen unterordnen wollte.



Das hat nach Schilderungen des gelernten Brunnenbauers vor Gericht bereits zu mehreren Streitigkeiten gesorgt. Auch die Familie in der Heimat soll eingeschaltet worden sein. Eine Freundin der Frau, die als Zeugin aussagte, erklärte das Opfer habe ihr in ihrer Not in der Nacht zuvor noch eine SMS an eine Freundin geschickz und geschrieb: "Bete für mich." Die Ehefrau des Angeklagten habe von Scheidung gesprochen. Der Mann wiederum hatte am Vorabend der Tat Alkohol konsumiert, räumt er ein.