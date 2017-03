Als die Angeklagten im Terrorprozess gegen die "Gruppe Freital" den Hochsicherheitsgerichtssaal betreten, ist es außer einem Raunen und dem Klicken der Kameras still. Einige verbergen ihre Gesichter hinter Aktendeckeln oder unter einer Kapuzenjacke.



So harmlos die Beschuldigten teilweise wirken, so schwer wiegen die Vorwürfe der Generalbundesanwaltschaft: Den sieben Männern und einer Frau wird die Bildung einer terroristischen Vereinigung, versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und das Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen vorgeworfen. Mit fünf Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und politisch Andersdenkende in Freital und Dresden hätten sie 2015 ein Klima der Angst erzeugen wollen, so der Generalbundesanwalt in der Anklageschrift. Ferner sollen sie weitere Anschläge mit Rohrbomben geplant haben.