Przybylla war unter anderem wegen seiner Eigenmächtigkeiten in Ungnade bei seiner Partei gefallen. Der Vorstandsvorsitzende Frank Frieder Forberg hatte im Zusammenhang mit seiner Abwahl erklärt, Przybylla habe immer wieder am Vorstand vorbei gearbeitet und sei seinen eigenen Weg gegangen. So hatte er beispielsweise eine Mai-Kundgebung organisiert, obwohl der Kreisverband diese mehrfach untersagt hatte. Eine Woche zuvor hatte Przybylla als erster sächsischer AfD-Politiker auf der Pegida-Bühne in Dresden gesprochen.