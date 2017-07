Katja Meier, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, geht diese Verfahrensweise gegen den Strich. Schließlich hatte Sachsen dieses Jahr acht Millionen Euro an Fördermitteln für den Radwegebau vorgesehen. Es sei unlauter, so Meier, durch die Hintertür dem Straßenbau weitere Millionen zuzuschustern und folglich dem Radwegebau abzuziehen, in dem Kommunen mitgeteilt würde, es gäbe keine Mittel für Radwege. "Förderrichtlinien sind dafür da, dass die Gelder so ausgereicht werden, wie es der Landtag als Gesetzgeber beschlossen hat", erklärt die Abgeordnete. Die Aufstockung der Radwegeförderung auf acht Millionen Euro, werde ad absurdum geführt, wenn Anträge so blockiert würden.