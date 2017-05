"Das Rechtsradikale lässt sich ja aufgrund der Straftaten nicht leugnen. Aber das Nationalsozialistische mit Hakenkreuzen und so, da halte ich Abstand", so der Angeklagte. Die Gesinnung anderer Gruppenmitglieder, wie Philipp W. sei aber "schon in die nationalsozialistische Richtung" gegangen. "Antreiber" der Gruppe sei nicht er selbst gewesen, sondern der Mitangeklagte Timo S., so der 26-Jährige. S. habe die Wirkung gehabt, "die Masse zu mobilsieren".