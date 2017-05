In Sachsen haben sich am Mittwoch Schwule, Lesben sowie trans- und intersexuelle Menschen getroffen, um für gleiche Rechte und gegenseitigen Respekt einzutreten. Beim sogenannten Rainbowflash ließen die Aktivisten bunte Luftballons in den Himmel steigen, um ihrem Anliegen Ausdruck zu verleihen.

In ganz Sachsen haben sich am Mittwoch Aktivisten getroffen, um für gleiche Rechte und gegenseitigen Respekt einzutreten. Bildrechte: MDR/Christoph Stelzner

Eine demokratische Gesellschaft müsse es jedem ermöglichen, jederzeit und an jedem Ort ohne Angst verschieden sein zu können, so der sächsische Lesben- und Schwulenverband, der die Aktion organisierte. Rainbowflashs fanden in diesem Jahr in Wurzen, Zwickau, Schneeberg, Chemnitz, Pirna, Plauen, Leipzig und Dresden statt. Seit sieben Jahren wird damit an den internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie erinnert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat an diesem Tag im Jahr 1990 Homosexualität aus ihrem Krankheitskatalog gestrichen.