Wirbel an der TU Chemnitz: Unternehmer Hans J. Naumann als Hochschulratsmitglied wird Rassismus vorgeworfen. Bildrechte: TU Chemnitz/Dirk Hanus

Der Studentenrat der TU Chemnitz hat Hochschulrats-Mitglied Hans J. Naumann zum Rücktritt aufgefordert. Der Unternehmer sei wegen seiner öffentlich geäußerten Ansichten über Afroamerikaner nicht tragbar.

Heikle Äußerungen in Zeitungsinterview

Auslöser des Disputs war ein Interview in der "Freien Presse" am Osterwochenende. Darin hatte sich der auch in den USA tätige Unternehmer Hans J. Naumann zu Präsident Donald Trump und zur aktuellen gesellschaftspolitischen Lage in Amerika geäußert.

Steht in der Kritik: Hans J. Naumann. Bildrechte: Niles-Simmons-Hegenscheidt Gegenüber der Zeitung sagte Naumann unter anderem, dass Donald Trump im Gegensatz zu vielen europäischen Politikern erkannt habe , dass die "weiße Bevölkerung zusammenstehen muss".



Naumanns Meinung nach hat sich die afroamerikanische Jugend "sehr stark aus der Verantwortung gezogen". Hier brauche es einen Durchbruch, der nur dadurch erreicht werden könne, "wenn man die jungen Afroamerikaner zum Militär einzieht, ihnen dort Disziplin beibringt und eine berufliche Ausbildung ermöglicht". Aus freien Stücken würden sich Afroamerikaner keine Zwänge auferlegen, so Naumann.

"Grenze des Tolerierbaren massiv überschritten"

Für den Studentenrat der TU Chemnitz sind Naumanns Äußerungen nicht hinnehmbar. Die Referentin für Antidiskriminierung im StuRa, Ines Knöfel, sagte: "Die Diskriminierung nicht weißer Menschen und Zuschreibung abwertender Eigenschaften, wie Faulheit oder Disziplinlosigkeit, zeugt von einer rassistischen Einstellung und klammert ökonomische und soziale Benachteiligung und Diskriminierung komplett aus."

Für Studentenrat Marius Hirschfeld hat Naumann mit seinen Aussagen "die Grenze des Tolerierbaren massiv überschritten". Bildrechte: MDR/Nora Kilenyi Da Naumann externes Mitglied des Hochschulrates ist, seien seine Aussagen besonders heikel, hieß es vom Studentenrat. Denn an der Chemnitzer Uni liege der Anteil ausländischer Studenten bei über 25 Prozent. Marius Hirschfeld, Referent für Hochschulpolitik des StuRa: "Die TU Chemnitz ist bunt und vielfältig. Solche Aussagen stehen dem Ideal einer freiheitlich-demokratischen und auf der Gleichheit aller beruhenden Gesellschaft, wie es an einer Universität vertreten und gelehrt werden sollte, entgegen."

Uni hält sich zurück

Der Studentenrat fordert, dass Hans J. Naumann seine Tätigkeit im Hochschulrat aufgibt. Sollte er dies nicht tun, werde der StuRa die Wissenschaftsministerin mit Nachdruck bitten, "von ihrem gesetzlichen Gestaltungsspielraum Gebrauch zu machen".

Jeder vierte Student an der TU Chemnitz kommt aus dem Ausland. Für den Studentenrat sind rassistische Äußerungen eines Hochschulratsmitglieds daher nicht tragbar. Bildrechte: TU Chemnitz/Dirk Hanus Die Leitung der Universität reagiert zurückhaltend. Das Zeitungsinterview habe Naumann als Privatperson und nicht als Mitglied des Hochschulrats der TU Chemnitz gegeben. In einem am Mittwoch veröffentlichten Offenen Brief der Universität heißt es, "die Universitätsleitung gibt prinzipiell keine Stellungnahme zu privaten Meinungsäußerungen ab". Man sei aber stolz, dass die TU Chemnitz – bezogen auf die Studierenden – die internationalste Universität in Sachsen ist. "Die TU Chemnitz ist eine weltoffene Universität, die sich für Internationalisierung sowie gegen jegliche Art der Fremdenfeindlichkeit einsetzt und sich infolgedessen von jedweder fremdenfeindlichen Äußerung distanziert."

Ministerin wird deutlich

Klare Worte fand jedoch Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange. Sie bezeichnete am Mittwoch die Äußerungen von Hans J. Naumann als Aussagen, die nicht mit dem Leben und den Werten der Hochschulen in Sachsen vereinbar seien.

An der TU Chemnitz wurde ein Hörsaal, der als Dank für Spenden nach Naumanns Unternehmen benannt ist, von Unbekannten mit einem Spott-Plakat beklebt. Bildrechte: MDR/Mario Unger Naumann habe sich zwar als Unternehmer sehr um die Entwicklung der TU Chemnitz verdient gemacht, so Stange. Aber auch wenn er seine Aussagen nicht in Zusammenhang zur Universität gesetzt habe, "widersprechen sie der gelebten Internationalität, Weltoffenheit und Toleranz, die das Hochschulwesen in Sachsen prägen. Die Äußerungen sind nicht interpretationsfähig und haben einen deutlich rassistischen Tenor."



Stange kündigte an, das Gespräch mit Naumann suchen zu wollen. "Die Frage, ob ich Schlussfolgerungen ziehe für seinen Sitz im Hochschulrat, die werde ich mit der Universität klären. Es geht um den Ruf der Hochschule."

Hans J. Naumann war bislang für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.