In einem Großeinsatz ist die Bundespolizei am Mittwoch in Sachsen und Sachsen-Anhalt gegen eine internationale Diebesbande vorgegangen. Insgesamt wurden 31 Objekte in Dresden, Leipzig, Freiberg, Radeberg, Freital Striegistal und Halle, durchsucht. Unter den Objekten befanden sich auch Asylbewerberheime. Wie Sprecher Christian Meinhold mitteilte, wurden bei dem Einsatz 15 Haftbefehle vollstreckt. Noch am gleichen Tag wurden elf der Festgenommenen dem Haftrichter vorgeführt und blieben in Haft. Über die anderen wird am Donnerstag entschieden.