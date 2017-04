Zu erkennen sei, dass die sogenannten "Roßlauer Jungs", die als Fans von Bayer Leverkusen beim Spiel in Leipzig waren, nach einem anfänglich friedlichen Gespräch mit Anhängern von RB Leipzig plötzlich in Streit geraten seien. In dem Video sei ersichtlich, dass mehrere Personen versuchten, den RB-Anhängern Fan-Utensilien zu entwenden. Dagegen habe sich ein RB-Fan gewehrt und in der Folge einem der "Roßlauer Jungs" eine Bierflasche auf den Kopf geschlagen. Auch vorherige Angaben, dass es sich um Fans des 1. FC Magdeburg gehandelt habe, wurden korrigiert.