Innenminister Markus Ulbig erklärte am Dienstagmittag in Dresden, die Weihnachtsmärkte im Freistaat könnten geöffnet bleiben. Ulbig sprach aber von einer unverändert hohen abstrakten Gefährdung in ganz Deutschland. Die sächsische Polizei befinde sich in erhöhter Einsatzbereitschaft. An Zugängen zu Weihnachtsmärkten würden "robuste Streifen" mit Maschinenpistolen und Schutzwesten postiert. Auf den Märkten selbst sollen Polizisten in Zivil unterwegs sein. Ein Rucksackverbot gebe es genauso wenig wie eine Urlaubssperre für die Beamten, so Ulbig. Bei Großveranstaltungen wie der Weihnachtsvesper vor der Frauenkirche passe man die Sicherheitskonzepte an, hieß es.