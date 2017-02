Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) regt als Reaktion auf die jüngsten Ausschreitungen in Dortmund eine intensivere Betreuung für Fans des Bundesligisten RB Leipzig an. "Wir müssen darauf reagieren", sagte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Arnold Plickert dem Express (Dienstag-Ausgabe): "Dazu gehört zum Beispiel auch, den Anhängern von RB Leipzig künftig bei der An- und Abreise von und zu Parkplätzen oder Bahnhaltepunkten einen verbesserten Schutz zu gewähren."

Dazu müssten die Reisewege "besser kanalisiert" werden. Diese Erkenntnis sei neu und ergebe sich aus den Krawallen rund um das Bundesligaspiel zwischen Dortmund und Leipzig am Samstag (1:0), bei denen sechs Leipziger Anhänger, vier Polizisten und ein Diensthund verletzt wurden. "Im Vorfeld war die Polizei von Beleidigungsdelikten durch Transparente ausgegangen, aber Ausschreitungen dieser Art waren für uns völlig neu und unerwartet", sagte Plickert.

RB-Trainer Ralph Hasenhüttl (li.) und Max Eberl (Archiv). Bildrechte: IMAGO Max Eberl (Manager Gladbach): "Ich will keine Schweine hängen sehen und auch keine Manager hängen sehen. Das ist krank. Was da passiert und was wir alle ja gesehen haben, ist eine Katastrophe für den Fußball gewesen." Die eigenen Fans mahnte Eberl für Leipzigs Auftritt in Gladbachs nächstem Bundesliga-Heimspiel am 19. Februar (Sonntag) zu Besonnenheit, wobei "der Rahmen des guten Anstands beibehalten werden" müsse.

Auch die Fan- und Förderabteilung des Bundesligisten Borussia Dortmund hat die Ausschreitungen rund um das Spitzenspiel gegen RB Leipzig "zutiefst bedauert" und "verurteilt". "Die BVB Fan- und Förderabteilung hat in der Vergangenheit mit kreativen und friedlichen Aktionen gegen das Konstrukt RB Leipzig protestiert und steht auch weiterhin zu dieser Kritik", hieß es in einer am Montag veröffentlichten Stellungnahme: "Doch nichts rechtfertigt die Gewalt gegen Personen und wir verurteilen etwaige Angriffe auf die Unversehrtheit des Einzelnen auf das Schärfste."

Thomas de Maizière Bildrechte: dpa Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat nach den gewalttätigen Attacken Dortmunder Randalierer gegen Fußball-Fans von RB Leipzig harte Konsequenzen gefordert. "Ich hoffe auf eine schnelle und harte Reaktion der Justiz, damit alle wissen, was ihnen droht, wenn man sich so verhält", sagte der CDU-Politiker in der "Bild". Solche Szenen ließen einem den Atem stocken. Auch RBL hat die Geschäftsführung des BVB zu einer lückenlosen Aufklärung aufgefordert. Vor dem Duell hatten BVB-Rowdies unter anderem auch Frauen und Kinder mit Steinen und Dosen beworfen. Weiterhin gehören solche Krawallmacher nach Ansicht des Innenministers "nicht ins Stadion, sondern hinter Schloss und Riegel".

Nach den Ausschreitungen von BVB-Anhängern vor dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig in Dortmund will die CDU NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) zum Polizeieinsatz befragen. "Diese Gewaltexzesse sind inakzeptabel. Wir dürfen die Stadien nicht den Chaoten überlassen", sagte der innenpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Theo Kruse, am Montag in einer Mitteilung. Im Landtags-Innenausschuss solle Jäger darlegen, welche Risikoeinstufung das Spiel hatte und wie der Kräfteeinsatz war. Die CDU verwies auf das Modell, das Aufgebot an Polizisten bei sogenannten Nicht-Risikospielen zu reduzieren. Es sei aber immer wieder zu gewalttätigen Krawallen am Rande von "Nicht-Risikospielen" gekommen.

Die Leipziger Polizei hat zum kommenden Heimspiel von RB Leipzig gegen den Hamburger SV ein konsequentes Vorgehen gegen alle Störer angekündigt. Das Einsatzkonzept werde nach den Ausschreitungen am vergangenen Samstag in Dortmund allerdings nicht extra überarbeitet. "Wir sind vorbereitet", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Man werde mit mehreren Hundertschaften im Einsatz sein. Bislang seien alle Heimspiele von RB in der Fußball-Bundesliga ohne größeren Querelen über die Bühne gegangen. Nur beim Spiel gegen Frankfurt sei die Stimmung unter den Gästefans teilweise feindselig gewesen, letztlich aber friedlich geblieben.