Nach Zweifeln an Milliardeninvestition Bürgermeisterin von Rothenburg meldet sich zu Wort

Nachdem der Wirtschaftsexperte Ferdinand Dudenhöffer gestern Zweifel an den Investitionsplänen der Chinesen in Rothenburg in der Lausitz geäußert hat, meldet sich nun Bürgermeisterin Heike Böhm zu Wort. Sie sagte MDR SACHSEN, die Zweifel Dudenhöffers seien ein Gedankenkonstrukt, dem sie in seiner Sichtweise auf die Welt nicht folgen könne.



Böhm bestätigt die Pläne der Chinesen. Bei der Standortsuche sei die Stadt in der Lausitz auf Platz 1 gelandet, heißt es in einem Statement auf der Facebookseite der Stadt. Nun folge die Zeit der Gespräche, Projektvorstellungen, Planungen und Beschlüsse. Dennoch scheint die Ansiedlung noch nicht in trockenen Tüchern zu sein. In dem Statement der Bürgermeisterin heißt es weiter: "Was auch immer geschieht: Wir haben nichts zu verlieren, aber eine ganze Welt zu gewinnen!"