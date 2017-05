Sachsens Innenminister Markus Ulbig hat die Ausschreitungen von Dynamo-Anhängern in Karlsruhe als Skandal bezeichnet und Konsequenzen verlangt. "Das sind keine Fußballfans, sondern Straftäter", sagte Ulbig in Dresden. Die Vorgänge in Karlsruhe seien leider keine Ausnahme. Fast jedes Wochenende gebe es irgendwo in Deutschland Probleme mit gewalttätigen Fans.