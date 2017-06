Nach der Ankündigung von Sachsens Finanzminister Georg Unland, die Zahl der Landesbediensteten senken zu wollen und dabei auch an Lehrern und Polizisten zu sparen, entbrannten in den sozialen Netzwerken und im MDR Kommentarforum heftige Diskussionen.

Bei Facebook reagierten die Nutzer vor allem mit Unverständnis, Wut und Spott. Einige User fragten, ob der Minister nicht lieber zuerst auf seine eigenen Bezüge verzichten wolle. Ob man "nicht lieber an ein paar überbezahlten Ministern sparen" könne, fragte Facebook-Nutzer Uwe Werner. Im Kommentarforum schreibt Leser Rolf Walter, es sei, als ob "beim Monopoly einer das Geld spart und keine Straßen oder Häuser kauft, sondern nur im Hamsterrad rumrennt. Zukunftsperspektive gleich Null".

Georg Unland steht heftig in der Kritik, weil er bei Lehrern und Polizisten Stellen einsparen will. Bildrechte: Matthias Rietschel/dapd Auch für User Matthias Göhler ist es unverständlich, dass an Lehrern und Polizisten gespart werden soll, während die Diäten von Politikern bald wieder steigen würden. "Der Minister vergisst, was er vorher mal getan hat." Auch Thomas Eigenthaler pflichtet dieser Meinung bei und schreibt: "Auch ein Professor hat nicht immer recht. Ein Finanzminister darf nicht nur an den Haushalt denken, sondern muss in Zukunft investieren." Georg Unland war Rektor der TU Bergakademie Freiberg, bevor er 2008 zum sächsischen Finanzminister berufen wurde.

Finanzminister soll sich selbst ein Bild machen

Im Zuge seiner Ankündigung sagte Unland in einem Interview mit der "Sächsischen Zeitung", dass es unerheblich sei, ob 28 oder gar 30 Schüler in einer Klasse sitzen würden. Stattdessen komme es auf den Lehrer an, der vor der Klasse stehe, so Unland.

Die Pläne von Finanzminister Unland sind bei Facebook rege diskutiert worden. Bildrechte: IMAGO Stephanie Karch möchte es gern auf den Versuch ankommen lassen. Sie schlägt deshalb vor, dass der Minister drei Monate lang als Lehrer in einer Klasse vor 30 Schülern unterrichten solle. "Und danach drei Monate Polizeidienst. Er wird schnell seine Meinung ändern", schreibt sie bei Facebook.



Auch André Liebscher fordert den Minister auf, sich ein eigenes Bild an den Schulen zu machen. Er lädt ihn deshalb zu einem Besuch in die Diesterweg-Grundschule nach Pirna-Copitz ein. "Hier können Sie die gesamte Bandbreite sächsischer Bildungspolitik erleben", schreibt Liebscher.

Angefangen von Grundschülern, die sich ihre schadstoffbelasteten Klassenräume mit Hortkindern teilen müssen, über 46 Flüchtlingskinder, die in zwei speziellen DaZ-Klassen auf den regulären Schulunterricht vorbereitet werden. Dafür und für vieles andere auch, stehen wie bereits bekannt, zu wenig Lehrkräfte und Erzieher bereit. André Liebscher Facebook

Auch Franziska Starke lädt den Finanzminister in ihre Schule ein. Im Kommentarforum berichtet sie von einer ganz ähnlichen Situation und fügt ironisch hinzu: "Na, ist ja nicht schlimm. Die KollegInnen haben es bisher ja geschafft. Da wird halt öfter für lau vertreten, die Integrationsstunden [werden] auf dem Gang gehalten, bei Krankheiten [werden] mal fix Klassen aufgeteilt oder gleich zusammengelegt." Sowohl Starke als auch Liebscher bezweifeln aber, dass der Minister Zeit findet, ihre Schulen zu besuchen.