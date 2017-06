Sachsens Ministerpräsident Stanislaw zeigte sich mit dem Ergebnis seiner Partei zufrieden. Die CDU ist der große Gewinner der infratest-dimap-Umfrage "Sachsen-Trend". Die Partei kann bei den Umfragewerten als einzige zulegen und liegt 20 Prozentpunkte vor ihrem aktuell größten Konkurrenten, der AfD. Das Ergebnis von 21 Prozent für die AfD störe ihn allerdings, sagte Tillich. Die CDU habe daher noch "viel Luft nach oben" und könne über einen persönlich geführten Wahlkampf noch mehr Wählerstimmen erreichen, so der Ministerpräsident.

Trotz der guten Umfrageergebnisse reicht es nicht für die absolute Mehrheit. Die CDU wäre in Sachsen erneut auf einen Koalitionspartner angewiesen. Tillich sagte, dies sei vor einer zunehmend instabiler werdenden Parteienlandschaft jedoch immer schwieriger. Er erteilte der AfD als möglichem Koalitionspartner im MDR SACHSEN-Interview aber eine klare Abasage.

Wir haben immer gesagt, wir wollen rechts von uns keine Partei haben und wir müssen, das ist unser politisches Ziel, alles dafür tun, dass wir als Volkspartei die Themen in der gesamten Bandbreite - von den Interessen des Arbeitnehmers bis zu den Interessen des Arbeitgebers - abdecken und auch konservative wie auch progressive Themen in unseren politischen Diskussionen bedienen.

SPD-Landesvorsitzender Martin Dulig sagte, ihn ärgerten die Zahlen für seine Partei: "Man fühlt sich auch ungerecht behandelt, weil wir gut in dieser Koalition arbeiten. Wir arbeiten zum Wohle dieses Landes und dann kriegt man mit zehn Prozent eine Quittung, die einem nicht gefällt."

Martin Dulig ist mit den Umfragewerten seiner Partei unzufrieden. Bildrechte: dpa

Trotzdem gibt sich Dulig kämpferisch. Aufgabe seiner Partei sei es, den Sachsen zu zeigen, dass das Land bei der SPD in guten Händen ist, so Dulig. Die SPD in Sachsen sei jedoch zu stark vom Trend der Bundes-SPD abhängig. "Es ist zurzeit leider nicht die Zeit der Sozialdemokratie. Aber wir arbeiten daran, dass es besser wird." Zufrieden zeigte sich Dulig mit seinen persönlichen Umfragewerten. Bei der Politikerzufriedenheit belegt er Platz zwei hinter Ministerpräsident Tillich.