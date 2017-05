Nach Fan-Ausschreitungen in Karlsruhe Dynamo Dresden äußert sich zurückhaltend

"Gewalt, Kriegsrhetorik & Panzer auf Zaunfahnen? Die SGD ist stark und ruhmreich. Aber ganz gewiss nicht so". So kommentiert Dynamo Dresden noch am Sonntagabend die Vorkommnisse in Karlsruhe. Hunderte Fans waren in Tarn-Montur als "Football-Army" nach Karlsruhe gereist. Angeführt wurde der Zug von mehreren Trommlern. Zudem entrollten sie ein Banner mit der Aufschrift "Krieg dem DFB". Feuerwerkskörper flogen - auch in Richtung Polizei.