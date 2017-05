Am vergangenen Donnerstag fasste die Ostbeauftragte Iris Gleicke in einem Satz zusammen, was aus der Studie "Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland" zu lernen sei: "Es gibt offenbar, nicht in ganz Ostdeutschland, aber schon in gewissen Regionen eine historisch gewachsene Neigung zu Fremdenfeindlichkeit und rechtsextremen Denken". Die Debatte aber drehte seither in eine andere Richtung: Zweifel wurden laut an der knapp 130.000 Euro teuren Studie des Göttinger Instituts für Demokratieforschung selbst.

Wurden zu wenige Menschen befragt?

Lühmann: Hot Spots exemplarisch untersucht

Studien-Mitautor Michael Lühmann erklärte MDR AKTUELL, die Studie sollte gar nicht ganz Ostdeutschland, sondern ganz gezielt sogenannte Hot Spots rechtsextremistischer Gewalt untersuchen: "Wir haben uns die Hot Spots angeschaut. Es geht eben nicht nur um Ursachen und Kontextbedingungen von Rechtsextremismus, sondern auch von rechten Übergriffen. Und das müssen wir uns eben dort ansehen, wo rechte Übergriffe auch besonders stark sind."



Landesregierung kritisiert Auswahl der Interviewpartner

Nur sieht sich insbesondere die sächsische Landesregierung und die CDU in der Studie zu Unrecht in der Kritik, zu wenig gegen Rechtsextremismus zu unternehmen. Vorwurf vier der Kritiker also: Es gibt eine Schieflage in den Politiker-Interviews. Es kämen überdurchschnittlich viele Linken- und Grünen-Politiker zu Wort: Noch einmal Mitautor Michael Lühmann: "Das liegt einfach daran, dass wir in der sächsischen CDU nur wenige gefunden haben, die in diesem Bereich aktiv sind. Die Landesregierung hatte keine Zeit, mit uns zu sprechen, die AfD hat komplett die Interviews verweigert, das können wir nicht ändern."

Wurden Personen erfunden?

Zwei grobe handwerkliche Fehler warf vorgestern die "Welt" den Studienautoren vor: Einerseits sollen Gesprächspartner schlichtweg erfunden worden sein, andererseits werden Gesprächspartner mit anonymisierten Namen zitiert, ohne dass diese Namensänderungen immer kenntlich gemacht wurden. Gegen den Vorwurf der Erfindung hat sich das Göttinger Institut für Demokratieforschung mit einer schriftlichen Stellungnahme "entschieden verwahrt". Natürlich lägen alle Mitschnitte vor.

Beim Anonymisieren dagegen haben die Autoren ihre Studie noch einmal nachgebessert, nunmehr taucht hinter jedem Namen per Sternchen der Hinweis darauf auf. Die vorerst letzte Reaktion auf die umstrittene Studie kommt von Iris Gleicke selbst: Die Ostbeauftragte und Auftraggeberin der Studie verschickte heute eine schriftliche Stellungnahme. Sie habe keinen Grund, an der Seriosität der Studie zu zweifeln, so Gleicke, und: "Ich bleibe dabei: Ursachenforschung ist wichtig und unentbehrlich."