Demokratieerziehung in Sachsen Schülern zeigen, was Recht ist

An Sachsens Oberschulen ist Rechtskunde künftig ein regulärer Bestandteil des Unterrichts. Kultusministerin Brunhild Kurth und Justizminister Sebastian Gemkow stellten am Mittwoch das erste entsprechende Unterrichtsmodul "Umgang mit Wahrnehmung und Wahrheit" vor. Es wird zunächst in 15 Oberschulen Sechstklässlern im Rahmen des Ethik- und Religionsunterrichts vermittelt. Dabei werden die Lehrer von Rechtsanwälten, Richtern und Staatsanwälten unterstützt.

Klassenzimmer wird zum Gerichtssaal

Ab dem kommenden Schuljahr soll das Rechtskunde-Modul landesweit an allen Oberschulen unterrichtet werden. Die beteiligten Justizexperten simulieren beispielsweise mit den Schülern eine richtige Gerichtsverhandlung. Diese erfahren, was in einem Gerichtssaal passiert, wie dort versucht wird, die Wahrheit herauszufinden - und welche Folgen es hat, wenn jemand vor Gericht lügt. Dabei sollen sich die Sechstklässler mit den unterschiedlichen Wahrnehmungen von Zeugen auseinandersetzen und merken, dass auch ihre eigene Wahrheit eine subjektive ist.

Bildrechte: Sächsisches Kultusministerium Dieses Unterrichtsmodul ermöglicht den Schülern aktiv zu erleben, wie Meinungsbildung, Subjektivität, Gerechtigkeit und Wahrheitsfindung funktionieren und zusammenspielen. Dies ist eine wesentliche Grundlage, um unser demokratisches Zusammenleben und unser Wertesystem zu verstehen. Brunhild Kurth Kultusministerin Sachsen

Weitere Module in Vorbereitung

Noch in Arbeit sind weitere Rechtskunde-Module zu den Themen Zivilcourage, Menschen- und Völkerrecht. Sie sollen ab kommendem Jahr in den siebenten und achten Klassen unterrichtet werden. Die Neunt- und Zehntklässler müssen sich wiederum mit dem Thema "wehrhafte Demokratie" auseinandersetzen. Diese Rechtskunde-Themen werden dann nicht nur bei Ethik und Religion, sondern auch in den Fächern Geschichte und Gemeinschaftskunde unterrichtet.

Bildrechte: dpa Nur wer weiß, wie unser demokratischer Rechtsstaat funktioniert, wird sich mit ihm identifizieren und auch Verantwortung für dessen Fortbestand übernehmen. Damit das gelingt, brauchen Schülerinnen und Schüler informierte Ansprechpartner - im Elternhaus wie in den Schulen. Sebastian Gemkow Justizminister Sachsen

Den Rechtsstaat begreifen und verstehen lernen

Die neuen Unterrichtsmodule an den Oberschulen sind ein Ergebnis des Maßnahme-Pakets "Für ein starkes Sachsen". Es war 2016 von der schwarz-roten Landesregierung beschlossen worden, um die politische Bildung und Demokratie zu fördern. Besonders Schülern sollten demnach die Grundlagen und Werte der demokratischen Gesellschaft in Deutschland stärker vermittelt werden. In diesem Zusammenhang wurde bereits die Abwahlmöglichkeit für das Fach Geschichte in der zehnten Klasse der Oberschule abgeschafft. Außerdem wird der Ausbau von Debattier-Clubs, Schülerparlamenten und -zeitungen und anderen Dialogformen an Schulen unterstützt.

Alte Idee jetzt pädagogisch fundiert umgesetzt

Gänzlich neu ist die Idee des Rechtskunde-Unterrichts in Sachsen nicht. Das Justizministerium unterbreitet seit mehr als zehn Jahren ein entsprechendes Angebot. Dabei gehen Richter und Staatsanwälte in die Schulen und sprechen mit den Schülern über Rechtsextremismus, Strafrecht, Zivilcourage und wehrhafte Demokratie. Zudem haben Klassen die Möglichkeit, Gerichte und Gerichtsverhandlungen zu besuchen. Allerdings konnten die Schulen frei entscheiden, ob sie dieses Angebot auch nutzen. Zudem hatte es nicht die pädagogische Grundlage, wie das jetzt eingeführte verbindliche Unterrichtsmodul. Das Justizministerium sagte auf Anfrage von MDR SACHSEN, das Angebot bleibe dennoch weiter bestehen. Zum einen könnten Klassen damit bei Interesse das in der Rechtskunde vermittelte Wissen vertiefen. Zum anderen richte sich das Angebot nicht nur an Oberschulen, sondern an alle Bildungseinrichtungen.

dpa/smk/smjus/stt