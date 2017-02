Im Februar 1521 bittet der Zwickauer Rat Nikolaus Hausmann, die Pfarre der Stadt zu besetzen. Das ist in Auszügen aus Protokollen des Rates nachzulesen, die in der Ausstellung zu sehen sind. Dieser Nikolaus Hausmann, ein Freund Luthers, kam auch in dem Jahr an die Marienkirche und feierte dort 1524 die erste Messe in Sachsen, in der auf Deutsch gepredigt wurde.

Ein Meilenstein: Kirchengesang auf deutsch

Eine Wirtschaftsmetropole mit Fortschrittswillen

Wie kam es, dass Zwickau ein Vorreiter der Reformation wurde? "Zwickau war durch den Silberbergbau eine reiche, wirtschaftlich prosperierende Stadt - das zog Leute an. Und Zwickau hatte eine hoch gebildete Regierung, die die Stadt im humanistischen Sinne voranbringen wollte. Das war eine gute Nährgrundlage für alle, die auf intellektueller, auch kultureller und letztlich kirchlicher Basis etwas verändern wollten", sagt Michael Löffler, Historiker und Leiter des Kulturamtes. Einige dieser Leute an der Spitze hatten gute Verbindungen nach Wittenberg, zu Luther. Ein fast 500 Jahre altes Buch belegt das: In einer Vitrine liegt Luthers Werk "Von der Freiheit eines Christenmenschen", mit einer persönlichen Widmung des Reformators für den Zwickauer Bürgermeister Hermann Mühlpfort.

Müntzer und Luther selbst predigten in Zwickau

Reformationsfeier als Tradition