Mit einem ökumenischen Festgottesdienst unter dem Motto "Wir sind so frei - Reformationsjubiläum 2017" ist am Freitag in Bautzen das Jubiläumsjahr in Sachsen eröffnet worden. Der evangelische Landesbischof Carsten Rentzing und der katholische Bischof des Bistums Dresden-Meissen, Heinrich Timmerevers, sprachen ein "Gemeinsames Wort zum Reformationsgedenken". Darin erklärten sie, die Trennungsgeschichte verwunde die Christenheit bis in die Gegenwart tief. Beide Bischöfe lobten zugleich die ökumenischen Bemühungen der Vergangenheit. Sie mahnten, den Weg "in großer Geduld, Beharrlichkeit und Sorgfalt" weiter zu gehen.