Mit Gottesdiensten, Konzerten und Festen erinnern evangelische Christen heute an die Reformation vor 500 Jahren. Der einmalig bundesweit zelebrierte Feiertag ist Höhepunkt und zugleich Abschluss des Jubiläumsjahres. Landesbischof Carsten Rentzing wird im Dom zu Meißen predigen. Danach wird er beim Festakt in Wittenberg in Sachsen-Anhalt erwartet, wo Martin Luther 1517 seine 95 Thesen an die Schlosskirche angeschlagen hatte. In Zwickau wird das Musik-Spektakel "Luther in Zwigge" uraufgeführt. Der Reformator war 1522 für fünf Tage in der Stadt. Bildrechte: dpa

Von Musical bis Mittelalterfest

In Zwickau - der ersten Stadt nach Wittenberg, in der sich die Reformation durchsetzen konnte - führen Sänger und Schauspieler im Konzert- und Ballhaus "Neue Welt" das musikalische Spectaculum "Luther in Zwigge" auf. Zuvor findet im Dom St. Marien ein Festgottesdienst statt. Viele evangelische Gemeinden im Erzgebirge laden zum "Tag der offenen Kirchen" ein. Auf Schloss Augustusburg ist eine Sonderführung mit dem Titel "Ein feste Burg ist mein Gott …" geplant. In Lauenstein bei Altenberg sind beim mittelalterlich inspirierten Reformationsfest Martin Luther, Katharina von Bora und Philipp Melanchton zwischen Kirche, Markt und Schloss unterwegs. MDR SACHSEN stellt im Schloss seine Reformationsreise durch Sachsen und Höhepunkte aus dem MDR-Programm im Reformationsjahr vor.

Rekordreformationsbrot auf dem Dresdner Neumarkt

Statt der klassischen, kleinen Reformationsbrote bringen die Bäcker ein rekordverdächtiges Gebäck auf den Neumarkt. Bildrechte: dpa Auch vor dem Luther-Denkmal an der Dresdner Frauenkirche heißt es "Mitfeiern! Die Reformation wird 500". Auf dem Programm steht unter anderem ein Interview mit dem bronzenen Reformator. Die Bäcker- und Konditoreninnung will das wahrscheinlich größte Reformationsbrot der Welt auf den Neumarkt bringen. MDR SACHSEN-Moderator Stephan Bischof ist auf der Bühne mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert und jungen Christen im Freiwilligendienst verabredet.