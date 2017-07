Der Sommer 2017 kommt weiter nicht in Schwung - auch in den kommenden Tagen sind Gummistiefel Badelatschen vorzuziehen. Zwischen Montagabend und Mittwoch seien in Sachsen örtlich Niederschläge von bis zu 80 Litern pro Quadratmeter wahrscheinlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mit. Ab Mittwoch soll Tief "Zlatan", das den starken Regen übers Land bringt, dann gen Osten abziehen.