Kunden und Fahrer der Chemnitzer Verkehrsbetriebe CVAG kommen nicht zur Ruhe. Am Sonntagabend hat ein Unbekannter in einem Bus der Linie 21 im Chemnitzer Ortsteil Ebersdorf Reizgas versprüht. Dabei wurden laut Polizei zehn Fahrgäste verletzt. Vier von ihnen, darunter ein vier Monate altes Baby, wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Täterbeschreibung herausgegeben

Der Täter war vor seiner Attacke aufgefordert worden, die Füße von einem Sitz zu nehmen. Laut Polizei versprühte er das Reizgas vermutlich beim Aussteigen. Er ist noch immer nicht gefasst.



Eine Polizeisprecherin sagte, derzeit werde geprüft, ob der Bus mit einer Videokamera ausgestattet gewesen sei und ob es verwertbare Bilder vom Vorfall gebe. Man habe bereits eine Täterbeschreibung herausgegeben, so die Polizeisprecherin weiter. Nach ihren Angaben war der Täter Anfang 20, etwa 1,65 Meter groß und von schmaler Statur. Zeugen haben ihn als südländischen Typ beschrieben. Er war unter anderem mit einer schwarzen Hose und einem dunklen Basecap bekleidet. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Bereits am Sonnabend war in einer Chemnitzer Straßenbahn Reizgas versprüht worden. Der Fahrer der Linie 4 musste in ein Krankenhaus gebracht werden, Fahrgäste wurden jedoch nicht verletzt. Da sich der Vorfall bei einem Halt am Chemnitzer Hauptbahnhof ereignete, ermittelt derzeit die Bundespolizei. Geprüft wird unter anderem, ob die Reizgas-Attacken am Sonnabend und Sonntag von demselben Täter begangen wurden.

CVAG arbeitet an neuem Sicherheitskonzept

Bei der CVAG ist man derzeit ratlos. Unternehmenssprecher Stefan Tschök sagte MDR SACHSEN, es werde derzeit fieberhaft nach einer Lösung der Probleme gesucht. Das Unternehmen sei permanent in Gesprächen mit dem Betriebsrat, der Polizei und Vertretern der Stadt. Tschök schränkte allerdings ein, "hundertprozentige Sicherheit gibt es natürlich nie, aber wir tun alles, um die Probleme zu lösen." Es gebe schon konkrete Überlegungen, zu denen er im Moment aber noch nichts sagen wolle. "Wir sehen akuten Handlungsbedarf aber einen Königsweg gibt es nicht. Wir haben Fahrgäste und wir haben die Pflicht diese sicher zu befördern."

Erste Hinweise zu Raub an Busfahrer

Unterdessen gingen bei der Chemnitzer Polizei mehrere Hinweise zu einem Raub an einem Busfahrer ein. Diesen wird derzeit nachgegangen. Am Abend des Ostersonntags hatten drei maskierte Männer den Fahrer der Bus-Linie 32 an der Wendestelle geschlagen und getreten. Außerdem raubten sie ihm seine Brieftasche. Dann flohen die Täter zu Fuß. Das Opfer blieb schwer verletzt zurück, es musste später im Krankenhaus operiert werden.