Zehn Tage vor der Premiere der Freiluftinszenierung sind bereits 36.000 Karten verkauft. "Das sind 90 Prozent der Tickets - so viele wie noch nie zu diesem Zeitpunkt", sagte Brigitte Zimmermann, Leiterin des Besucherservice, am Dienstag in Bautzen. Im Hof der Ortenburg sind insgesamt 34 Vorstellungen geplant. Premiere ist am 8. Juni.

Mit der Produktion in Regie des Theaterintendanten und Stückautors Lutz Hillmann will das Theater an den Erfolg aus dem Vorjahr anknüpfen. 2016 waren alle Vorstellungen des Theatersommers bis auf den letzten Platz ausverkauft. Insgesamt sahen knapp 37.000 Zuschauer das Stück "Die Olsenbande und der große Hintermann".



Wegen des großen Erfolgs wurde die Zuschauerkapazität in diesem Jahr aufgestockt. Zu erleben sind in den kommenden sechs Wochen bis zum 16. Juli die Schauspieler, die bereits 2016 in die Rollen von Egon, Benny, Kjeld und Yvonne geschlüpft sind - mit einer neuen Geschichte.