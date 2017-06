Der im sogenannten Fall Khaled wegen Totschlags angeklagte Asylbewerber aus Eritrea hat sich auch in seinem neuen Strafprozess auf Notwehr berufen. Seine Anwältin verlas zum Auftakt am Mittwoch eine Erklärung des Angeklagten, wonach Khaled ihn im Januar 2015 ohne Vorwarnung attackiert habe und er sich habe wehren müssen. Ihr Mandant sei noch immer zutiefst bestürzt, er bedauere das Geschehen. Er habe dafür bis heute keine Erklärung.

Laut Anklage soll der 28-Jährige im Zuge eines Streits seinerzeit vier Mal mit einem Küchenmesser zugestochen und dabei tödliche Verletzungen des Opfers billigend in Kauf genommen haben. Der getötete Khaled I. lebte gemeinsam mit dem Angeklagten Hassan S. und weiteren afrikanischen Asylbewerbern in einer Wohngemeinschaft in Dresden. Nach einem Streit ums Wäschewaschen soll das Opfer auf den mutmaßlichen Täter losgegangen sein. Der 27-Jährige habe sich daraufhin wehren wollen.

Auch außerhalb Dresdens, wie hier in Leipzig, gedachten Menschen des getöteten Eritreers. Bildrechte: MDR

Nach dem Tod des Eritreers war zunächst eine Tat mit fremdenfeindlichem oder rassistischem Hintergrund vermutet worden. Daraufhin gab es mehrere Demonstrationen und es folgte eine heftige politische Debatte.



Später gab es Kritik an der Polizei, da sie ein Gewaltverbrechen voreilig ausgeschlossen haben soll. Sie habe die entsprechenden Verletzungen nicht bei der Tatort-Untersuchung, sondern erst bei der Obduktion entdeckt. Khaleds Landsmann konnte zehn Tage nach der Tat anhand von DNA-Spuren als mutmaßlicher Täter überführt werden.



In einem Revisionsverfahren hatte der Bundesgerichtshof ein erstes Urteil - fünf Jahre Freiheitsstrafe - aufgehoben und den Fall zur Neuverhandlung an eine andere Strafkammer am Dresdner Landgericht zurückverwiesen.