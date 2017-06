Wer ist Dr. Roland Löffler? Roland Löffler wurde 1970 in der nordhessischen Reformationsstadt Homberg/Efze geboren. Er studierte Evangelische Theologie und Philosophie in Tübingen, Berlin, Cambridge und Marburg.



Seit 1997 war er als freiberuflicher Journalist unter anderem für die Neue Zürcher Zeitung, die Süddeutsche Zeitung, den Rheinischen Merkur und den Evangelischen Pressedienst tätig. Löffler promovierte nach Forschungsaufenthalten in Jerusalem, Oxford, London, Berlin und Stuttgart im Jahr 2005. Seine Doktorarbeit schrieb er über deutsche und englische Protestanten, die zwischen 1917 und 1939 in Palästina lebten.



Nach einer Gastprofessur an der Université Montréal leitete Löffler ab 2007 das Themenfeld "Trialog der Kulturen" der Herbert-Quandt-Stiftung in Bad Homburg im Taunus. Im Jahr 2011 wechselte er in die Berliner Repräsentanz der Stiftung und leitete dort das Themenfeld "Gesellschaft und Politik". Seit April 2017 ist Löffler Leiter der Stiftung Westfalen Initiative.