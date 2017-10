Im Hauptbahnhof Dresden drehte sich am Sonntagmorgen kein Rad. Bildrechte: MDR/Wolfram Nagel

In Sachsen selbst gab es nach den bisherigen Angaben der Behörden keine Toten und Verletzten, aber zahlreiche Sachschäden. Die Rettungsdienste waren am Sonntag praktisch im Dauereinsatz. Besonders betroffen war der Zugverkehr. Die Deutsche Bahn und regionale Anbieter ließen am Sonntagmorgen im Freistaat fast alle Regional- und Fernzüge in den Bahnhöfen stehen. Einige Regionalbahnen, die dennoch unterwegs waren, mussten wegen umgestürzter Bäume auf offener Strecke stoppen oder erlitten Schäden durch Kollisionen mit Baumkronen.



Erst am Mittag rollte der Zugerkehr in Sachsen langsam wieder an. Wegen der Beseitigung von Oberleitungsschäden und der Beräumung der Gleise gab es jedoch bis in die Nacht hinein noch Ausfälle und Verspätungen. Als letztes wurde am Montagmorgen der Fernverkehr zwischen Dresden und Berlin wieder aufgenommen.