Temperaturen wie in den Tropen herrschten am Donnerstagmorgen vor der Bundesbankfiliale in Chemnitz nicht. Trotzdem ging es heiß her. Denn um 7:45 Uhr öffnete die Bank ihre Türen für den Verkauf der neuen 5-Euro-Sondermünze "Tropische Zone". Der Andrang war gewaltig. "Die ersten standen schon vor 6 Uhr hier, um den besten Platz zu bekommen", sagte Filialleiter Markus Feilhuber MDR SACHSEN. Und auch noch am Mittag standen sich die Leute in einer etwa hundert Meter langen Schlange die Beine in den Bauch.