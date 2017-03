Sachsen will sich auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) in Berlin als Mutterland der Reformation präsentieren. Wie das Wirtschaftsministerium und die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (TMGS) im Vorfeld mitteilten, will der Freistaat mit seinen Reformationsschätzen vom 8. bis zum 12. März für "Aha-Effekte" sorgen. Dazu bringe man sich mit dem größten Fundus an historischen Kunstschätzen im Jubiläumsjahr ein.