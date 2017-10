Sachsen will eine eigene Staatsanwaltschaft für Verbrechen mit terroristischem Hintergrund sowie extremistische Gewalttaten aufbauen. Das bestätigte das Dresdner Justizministerium MDR SACHSEN am Freitag. Die sogenannte Zentralstelle Extremismus Sachsen (ZESA) soll demnach bei der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden angesiedelt werden und noch in diesem Jahr ihren Dienst aufnehmen.