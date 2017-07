Es ist eine Mammutaufgabe, mit der Sachsen schon seit 2013 beschäftigt ist: Die Autobahnen sollen mit neuartigen, leistungsstarken Leitplanken aus Stahl ausgestattet werden. Laut Verkehrsexperten zeichnen sich die sogenannten Super Rails durch eine erhöhte Stabilität aus. Auch schwere Fahrzeuge wie Lkw und Busse können sie nicht durchbrechen. Unfälle, bei denen Fahrzeuge die Mittelleitplanke durchbrechen und dann in den Gegenverkehr geraten, sollen damit vermieden werden.

Verkehrsunfallforscher Henrik Liers von der TU Dresden sagte MDR SACHSEN: "Solche Unfälle kommen nicht so häufig vor, haben dann aber dramatsiche Folgen." Gerade auf der A 4 hatte es in den vergangenen Jahren mehrere solcher Unfälle gegeben. Im Juli 2014 hatte es beispielsweise einen schweren Unfall mit einem polnischen Reisebus, der über die Mittelleitplanke in den Gegenverkehr geraten war. Elf Todesopfer waren zu beklagen.