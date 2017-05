Das Technische Rathaus wird nächstes Jahr zum Haftanstalt. Bildrechte: MDR/Roland Halkasch

Das Gesetz ist Grundlage dafür, dass die Landesregierung eine Abschiebehaftanstalt bauen kann. Sie soll im ehemaligen Technischen Rathaus in Dresden entstehen und im kommenden Jahr in Betrieb gehen. Vorgesehen sind 24 Plätze. Im gleichen Gebäude, aber räumlich getrennt, soll es Ende Frühjahr 2018 auch eine Abschiebehaft geben. Bisher hat Sachsen keine entsprechende Einrichtung.



Mit der neuen Regelung will die Landesregierung die Ausreisepflicht durchsetzen. Landesweit gibt es derzeit nach Angaben des Innenministeriums 8.800 Ausreisepflichtige. 2016 scheiterten rund 1.300 Abschiebungen, weil die Betroffenen untertauchten oder sich der Zwangsmaßnahme anderweitig entzogen hatten.