Der Winter hat Sachsen fest im Griff. Nachdem in der Nacht zum Sonnabend die bislang tiefsten Werte dieses Winters gemessen wurden, schüttete Frau Holle in der Nacht zum Sonntag kräftig ihre Betten aus. Den meisten Neuschnee gab es in Dresden, wo nach Angaben des MDR-Wetterstudios sechs Zentimeter Neuschnee fielen. In Görlitz und Leipzig waren es jeweils zwei Zentimeter. Für das Vogtland ist am Sonntag Neuschnee vorhergesagt.



Durch die winterlichen Verhältnisse kam es auf den Autobahnen A4, A13 und A17 zu mehreren Unfällen. Dem MDR-Wetterstudio zufolge besteht ab Mittag vor allem in der Region zwischen Leipzig und Dresden bei Temperaturen um den Gefrierpunkt Glatteisgefahr.