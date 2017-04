Bei der Bombenattacke in der U-Bahn von St. Petersburg kamen am Montag Medienberichten zufolge mindestens 14 Menschen ums Leben. Elf Menschen wurden vor Ort getötet, drei weitere erlagen später ihren Verletzungen. Rund 50 Menschen werden demnach noch in Krankenhäusern behandelt. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert hatte nach Angaben der Stadt zuvor in einem Brief an den St. Petersburger Gouverneur das Mitgefühl der Dresdnerinnen und Dresdner übermittelt. "Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden vor allem bei den Hinterbliebenen der Opfer, bei ihren Familien und Freunden sowie bei den Verletzten", schrieb Hilbert.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich zeigte sich bestürzt und drückte sein Mitgefühl in einem Kondolenzschreiben an Russlands Präsidenten Wladimir Putin aus. Es bleibe eine der wichtigsten Aufgaben, dem Terror entschieden entgegenzutreten "und den Bürgerinnen und Bürgern unserer Länder ein Leben in Sicherheit und Freiheit zu ermöglichen", schrieb Tillich. St. Petersburg sei die Partnerstadt der sächsischen Landeshauptstadt Dresden. "Deshalb sind wir in besonderer Weise mit dem Schicksal der Menschen in St. Petersburg verbunden und trauern gemeinsam mit Russland um die Toten und wünschen den Verletzten baldige und vollständige Genesung", schrieb Tillich.



Das Brandenburger Tor in Berlin wurde Medienberichten zufolge indes nicht in Russlands Nationalfarben angestrahlt - anders als nach Anschlägen etwa in Frankreich oder Großbritannien. Hintergrund ist demnach offenbar eine Entscheidung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller, wonach das Bauwerk nur nach Anschlägen in Partnerstädten Berlins angestrahlt werden soll.