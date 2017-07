Laut Ministerium werden die Bewerber zunächst für drei Jahre an eine Grund-, Förder- oder Oberschule abgeordnet, ehe sie in dem Gymnasium arbeiten, in welchem sie bereits jetzt angestellt werden. Auf diese Weise soll der Unterricht an den betreffenden Schularten abgesichert werden. Die Eingruppierung erfolge in jedem Falle von Beginn an in die auch für Gymnasiallehrer geltende Entgeltgruppe, so eine Ministeriumssprecherin. In Sachsen haben sich demnach 600 Gymnasiallehrer auf 100 zur Verfügung stehende Stellen beworben.