Die Zahl der sächsischen Pendler ist so hoch wie noch nie zuvor. Wie die sächsische Landesarbeitsagentur MDR SACHSEN mitteilte, fuhren im vergangenen Jahr 133.000 Bürger in andere Bundesländer, um zu arbeiten. Das waren 3.000 mehr als 2015. Nach Angaben der Arbeitsagentur sind im Gegenzug nur rund 100.000 auswärtige Fachkräfte in den Freistaat gekommen, um zu arbeiten. Damit gehen der sächsischen Wirtschaft rund 30.000 Arbeitskräfte verloren.