Bewerbungen im laufenden Schuljahr Sachsen gibt bei der Lehrersuche noch mal Gas

Das neue Schuljahr hat gerade angefangen, doch noch immer fehlen in vielen Schulen Sachsens Lehrer. Daran ändern auch die 1.400 neuen Lehrer nichts, die das sächsische Kultusministerium eingestellt hat. Denn mehr als die Hälfte von ihnen wird erst ab Dezember unterrichten. Sie sind Seiteneinsteiger und müssen zunächst eine dreimonatige Einstiegsqualifizierung absolvieren. Mit einem neuen Bewerbungsverfahren will der Freistaat die Lücken nun schließen.

Das Kultusministerium spricht beim neuen Verfahren von einer "schulscharfen Einstellung". Laut Kultusministerin Brunhild Kurth richtet sich das Programm ausschließlich an ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer: "Stellenausschreibungen während eines laufenden Schuljahres sind vor allem für Bewerber aus anderen Bundesländern interessant, die auf dem dortigen Lehrerarbeitsmarkt nicht zum Zuge gekommen sind."

Warum sie zu Beginn des Schuljahres nicht besetzt sind, erklärt Reelfs so: "Wir haben in Sachsen insgesamt rund 29.000 Lehrer-Stellen, die von 32.000 Menschen besetzt sind. Da ist immer viel Bewegung: Es gibt Lehrer, die sich für lange Zeit krank melden, Lehrerinnen, die in den Mutterschutz gehen, einige haben auch ein besseres Angebot aus einem anderen Bundesland angenommen. Und es gibt auch den Fall, dass zwar ein Arbeitsvertrag unterschrieben wurde, aber niemand den Dienst antritt. Es gibt unzählige private Gründe."