Die Formen der Diskriminierung sind vielfältig: Rechtspopulismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus, aber auch die Diskriminierung und Ausgrenzung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen. In Sachsen sei das immer noch an der Tagesordnung, kritisiert der Lesben- und Schwulenverband Sachsen. Mit dem Beitritt zur "Koalition gegen Diskriminierung" will Sachsen dieses Problem nun offensiv angehen. Am Freitag unterschrieb Sachsens Gleichstellungsministerin Petra Köpping die Vereinbarung