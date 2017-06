Acht Wochen lang gab es zu Beginn des Jahres in Leipzig immer neue Meldungen von Masernerkrankungen. Über 50 Erkrankungen registrierte das Gesundheitsamt Leipzig insgesamt. Seit Mitte April gibt es keine neuen Fälle mehr. Dafür ist jetzt das Gesundheitsamt in Chemnitz in Alarmbereitschaft. Mitte Mai wurde der Schulbetrieb in einer Waldorfschule eingeschränkt. Sechs Schüler und ein Lehrer waren an Masern erkrankt.