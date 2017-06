Rund 3.500 Menschen sitzen derzeit in Sachsen hinter Gittern, knapp 160 sind aus EU-Ländern. Sie können auf Grundlage eines Rahmenbeschlusses der Europäischen Union in ihre Heimatländer verlegt werden. Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow sieht darin Vorteile für beide Seiten - der Freistaat spare Geld und schaffe Platz in den Gefängnissen. Die Straftäter hätten in ihren Heimatländern eine größere Chance auf Resozialisierung, weil sie dort mit ihren Familien Kontakt haben könnten, sie könnten einfacher besucht werden von ihren Familien, sie könnten mit dem Personal, das mit ihnen Maßnahmen durchführe, in ihrer Landessprache korrespondieren: das heißt, all das, was in Sachsen sehr erschwert sei durch die Sprachbarriere, sei drüben viel einfacher möglich.

Immer wieder Gründe gegen Überstellung

Justizminister Gemkow will, dass Gefangene aus EU-Staaten ihre Strafen in ihren Heimatländern absitzen. Bildrechte: MDR Doch nur rund die Hälfte der Strafgefangenen aus der EU darf von Rechts wegen überstellt werden. Knapp 60 Fälle werden aktuell vorbereitet. Und auch bei denen dämpft der Justizminister die Erwartungen. Immer wieder gebe es Gründe, die gegen eine Überstellung sprächen: "Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Straftat für die der Straftäter hier inhaftiert ist, im Heimatland nicht strafbar ist oder wenn weitere Ermittlungsverfahren gegen diese Person laufen." Auch wenn ein EU-Bürger schon mit seiner Familie in Deutschland lebt, wird er nicht in seine frühere Heimat verlegt.



Derzeit versuchen die Staatsanwaltschaften vor allem Straftäter aus Polen und Tschechien in ihre Heimat zurückzuschicken. "Da wir mit diesen Verfahren jetzt erst begonnen haben, sind zunächst erst drei Personen überstellt worden", sagt Gemkow.

Hinzu kommt, dass auch die Gefängnisse in Tschechien überfüllt sind, sagt Lucie Rybova. Sie leitet in Prag eine Menschenrechtsorganisation, die sich auch um tschechische Strafgefangene kümmert. "Auf der einen Seite begrüßen wir die Möglichkeit, dass Gefangene in der Nähe ihrer Familien untergebracht werden. Auf der anderen Seite ist die Situation in den tschechischen Gefängnissen alles andere als optimal. Aus unserer Sicht, darf sich die Situation der Gefangenen nicht verschlechtern, wenn sie nach Tschechien verlegt werden."

Kritik an Verfahrensweise

Die Gefängnisse in Sachsen sind überfüllt. Rund 3.500 Menschen sitzen momentan hinter Gittern. Bildrechte: dpa Auch die Gefangenengewerkschaft in Deutschland findet eine Rückführung durchaus sinnvoll - nicht aber die Verfahrensweise, sagt Marco Bras dos Santos, der die Gewerkschaft in Sachsen vertritt. Dos Santos sagt: "Die Justiz in Sachsen sollte den ausländischen Gefangenen Dolmetscher zur Verfügung stellen und auch eine Rechtsberatung anbieten. Im Rahmen dieser Rechtsberatung haben die Gefangenen die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, dorthin überstellt zu werden, wo die Familie ist. Dann sollten die Gefangenen das selber entscheiden können, wo sie am besten aufgehoben sind."



Die Wahrscheinlichkeit, dass die Gefangenen dann im vergleichbar komfortablen sächsischen Gefängnis bleiben würden, ist relativ hoch.