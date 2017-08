In Sachsen sollen künftig sogenannte Waffenverbotszonen eingerichtet werden. Möglich macht das eine neue Verordnung zur Durchführung des Waffengesetzes, über die Innenminister Markus Ulbig nach Angaben der Staatskanzlei an diesem Dienstag im Anschluss an eine Kabinettssitzung in Dresden informieren will. Sinn von Waffenverbotszonen ist die Kriminalitätsbekämpfung an Schwerpunkten - etwa der Eisenbahnstraße in Leipzig oder dem Wiener Platz am Dresdner Hauptbahnhof.