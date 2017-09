Dulig kündigte weitere Unternehmerreisen ins Ausland an. Im Herbst stünden die Niederlande, Polen und China im Fokus. In den zurückliegenden Monaten waren sächsische Firmen schon gemeinsam auf Partnersuche in Japan, Südafrika und Mosambik.



Laut Angaben des Statistischen Landesamtes in Kamenz waren 2016 Belgien, Taiwan, die Schweiz, Italien, Tschechien, Frankreich, Großbritannien, die USA und China die wichtigsten Exportländer für Sachsen.