Von Zwickau geht es nach Meerane, dann auf den Sachsenring. Dort wird die Rennstrecke einmal in umgekehrter Richtung bewältigt. Nach einer Stippvisite in Chemnitz endet die Tour wieder in Zwickau. Am zweiten Rallyetag wartet eine 249 Kilometer lange Erzgebirgsetappe auf die Teilnehmer. Tagesziel ist schließlich Bad Schandau inklusive eines Abstechers ins benachbarte Tschechien. Am Sonnabend steht eine Rundtour durch Ostsachsen auf dem Programm. Erstmals macht die Oldtimer-Rallye am Vormittag auch in Bautzen auf dem Hauptmarkt vor dem Rathaus Station. Die Zieleinfahrt der Wagen findet am Nachmittag in Dresden vor der Gläsernen Manufaktur statt. Über die drei Rallye-Tage gibt es laut Koepke auch Verluste, manch einer bleibt liegen. "Aber die alten Autos kann man auch reparieren", sagt der Leiter der Rallye zuversichtlich.