Insgesamt 56 Prozent der Schüler plädierten also für den Status quo – alles soll so bleiben wie es ist. Dagegen stimmten 44 Prozent der befragten Kinder- und Jugendlichen jeder Klassenstufe für eine Verlängerung der Grundschulzeit im Sinne des längeren gemeinsamen Lernens. "Die Schülerinnen und Schüler haben uns einen klaren politischen Auftrag erteilt. Sie wollen das bisherige Modell beibehalten. Eine generelle Ausweitung der Grundschule ist nicht mehrheitsfähig", sagte Landesschülersprecher Friedrich Roderfeld. Das Ergebnis zeige zwar, dass es eine durchaus kontroverse Debatte an den Schulen gibt. "Aber unsere Position ist klar formuliert: Keine sachsenweite Verlängerung der Grundschulzeit."

An der Frage, wie lange die Grundschule währen soll, scheiden sich seit vielen Jahren die Geister – in Sachsen und der gesamten Bundesrepublik. Während die einen, eine sechsjährige Grundschulzeit für sinnlos oder pädagogisch schädlich halten, sehen die anderen in ihr einen dringend notwendigen Schritt, um die soziale Selektion im deutschen Schulsystem abzumildern. Nicht nur in Sachsen, auch im gesamten Deutschland ist die sechsjährige Grundschulzeit hart umstritten. In Hamburg ist sie spektakulär in einem Volksentscheid gescheitert, in Brandenburg und Berlin hingegen wird sie bereits praktiziert. Viele Verfechter berufen sich in ostdeutschen Bundesländern zudem auf das Bildungssystem der ehemaligen DDR. Hier haben die Kinder bis mindestens zur achten Klasse eine gemeinsame Schule besucht.